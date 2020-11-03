Развивающая книжка Taf toys Переносной

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Развивающая книжка Taf toys разработана для комплексного развития ребенка. Первая сторона, имеющая контрастные черно-белые изображения и зеркало, способствует развитию интеллекта и мышления. Вторая, имеющая яркие картинки, развивает восприятие, воображение и эмоциональную сферу малыша. Развивающая книжка Taf toys имеет апликации, тренирующие мелкую маторику и тактильные ощущения ребенка.

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