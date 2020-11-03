Развивающая книжка Taf toys Развивающая книжка с клипсами

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Развивающая книжка Taf toys с клипсами можно легко закрепить в коляске или кроватке. Книжка со вставками из различных по фактуре тканей. На первой стороне Taf toys Kooky есть контрастные цвета и рисунки. На второй стороне забавные разноцветные картинки и разнообразная текстура. Все это способствует развитию мелкой моторики рук, воображению, фантазии, а безопасное зеркало способствует развитию эмоционального интеллекта.

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