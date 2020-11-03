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Главная Супер цена Распродажа Стекло защитное Pulsar Glass Pro+ для ASUS Zenfone 2 (5.5)

Стекло защитное Pulsar Glass Pro+ для ASUS Zenfone 2 (5.5)

Артикул: 49878
Стекло защитное Pulsar Glass Pro+ для ASUS Zenfone 2 (5.5)
99 руб. 
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Артикул: 49878
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPulsar Glass
Тип товараСтекло защитное
Вес, кг0.08
Высота, см0.033
Длина, см14.3
Ширина, см7.1
Предназначено для защиты дисплея от значительных механических воздействий на него.


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Стекло защитное Pulsar Glass Pro+ для ASUS Zenfone 2 (5.5) - этот товар вы можете купить по цене 99 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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