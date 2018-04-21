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Навигатор Garmin Garmin eTrex 20x GPS (010-01508-01)

(1)
Артикул: 47906
  • Навигатор туристический Garmin eTrex 20x - фото 1
  • Навигатор туристический Garmin eTrex 20x - фото 2
  • Навигатор Garmin Garmin eTrex 20x GPS (010-01508-01) - фото 3
  • Навигатор Garmin Garmin eTrex 20x GPS (010-01508-01) - фото 4
  • Навигатор Garmin Garmin eTrex 20x GPS (010-01508-01) - фото 5
Навигатор туристический Garmin eTrex 20x - фото 1
Навигатор туристический Garmin eTrex 20x - фото 2
Навигатор Garmin Garmin eTrex 20x GPS (010-01508-01) - фото 3
Навигатор Garmin Garmin eTrex 20x GPS (010-01508-01) - фото 4
Навигатор Garmin Garmin eTrex 20x GPS (010-01508-01) - фото 5
15 985 руб. 
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+ 265 КэтКоинов
Артикул: 47906
В наличии
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БрендGarmin
Тип товараНавигатор автомобильный
Вес, кг0.14

Описание

Увеличенный объем памяти для хранения карт и спутниковых снимков

Высокочувствительный GPS-ГЛОНАСС приемник

Цветной трансфлективный дисплей с диагональю 2,2 дюйма

Предзагруженная топографическая карта Российской Федерации с дорожным графом и водной нагрузкой

 

Прибор eTrex 20x представляет собой усовершенствованный вариант популярной модели eTrex 20 и приходит ей на смену – было улучшено разрешение экрана и увеличен размер встроенной памяти. В новом устройстве сохранена простота использования, надежность и доступность легендарной линейки eTrex. Этот навигатор можно использовать где и как угодно, но особенно он хорош для пешего и водного туризма.

Навигатор покажет ваш путь

Модель eTrex 20x оборудована улучшенным цветным трансфлективным дисплеем (65К цветов) с диагональю 2,2” и отличным качеством изображения при ярком солнечном свете. Прочный и водостойкий прибор eTrex 20x не подведет вас и в плохую погоду - устройство не боится пыли, грязи, повышенной влажности или воды.

Куда бы вы ни отправились

Благодаря широкому ассортименту креплений вы можете использовать навигатор eTrex 20x на квадроцикле, велосипеде, катере и автомобиле. Благодаря отсутствию выступающих частей, навигатор удобно носить в карманах одежды или рюкзака, а для крепления на снаряжение можно приобрести универсальный карабин. Где бы вы ни захотели использовать eTrex, у нас найдется для вас подходящая картография и крепление.

Путешествуйте по всему миру

Устройства серии eTrex стали первыми пользовательскими приемниками, которые могут одновременно отслеживать спутники GPS и ГЛОНАСС. При совместной работе двух систем приемник может получать данные с 24 дополнительных спутников и рассчитывать местоположение на 20% быстрее.

Добавляйте карты

Прибор eTrex 20x оснащен слотом для карт памяти microSD и расширенной внутренней памятью 3.7 GB. Для пешего туризма практически в любой стране мира вы можете закачать картыTOPO 24K,Garmin HuntViewиДороги России. РФ. ТОПО.. Для морской прогулки можно использовать картуBlueChart g2, и данные картыCity Navigator NTдля использования устройства в автомобиле. Кроме того, eTrex 20x поддерживает спутниковые изображенияBirdsEye(требуется подписка) и растровые карты, которые вы можете загрузить на устройство, если векторных карт не достаточно.

Надежный расчет координат

Высокочувствительный GPS-ГЛОНАСС приемник с функцией WAAS и технологией HotFix (прогноз местоположения спутников) обеспечивает быстрый и точный расчет координат местоположения. Устройство не теряет сигнал даже под плотными кронами деревьев и в глубоких оврагах.

В поисках веселья

Прибор eTrex 20x поддерживает файлыгеокэшингаGPX для загрузки тайников и всей сопутствующей информации прямо на устройство. Чтобы начать игру, зайдите на сайт Geocaching.com. Отказавшись от бумажных распечаток, вы не только помогаете сохранить окружающую среду, но и повышаете свою эффективность. В eTrex 20x хранится и отображается вся основная информация, включая местоположение, рельеф, уровень сложности, подсказки и описание. Вам больше не придется вводить координаты вручную. Просто загрузите файл GPX на устройство и отправляйтесь на охоту за сокровищами.

Планируйте следующее путешествие

Займитесь подготовкой следующего путешествия с помощьюBaseCamp- бесплатного программного обеспечения для просмотра и упорядочивания карт, маршрутных точек, маршрутов и треков. Этот ресурс также позволяет создаватьGarmin Adventures(приключения «Гармин»), которыми затем можно поделиться с друзьями или близкими. Программа BaseCamp отображает на компьютерном экране топографические карты в режиме 2-D или 3-D, включая контурные линии и профили высоты. При использовании подписки на спутниковые изображения BirdsEye вы можете передавать неограниченное количество таких изображений на устройство.



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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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21.04.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобен в эксплуатации. К низким температурам не прихотлив.

Недостатки:
нет блокировки кнопок.

Самовывоз невозможен
Навигатор Garmin Garmin eTrex 20x GPS (010-01508-01) - стоимость товара 15985 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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