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Очиститель Melitta Perfect Clean 1500729 (250 мл)

Артикул: 47069
  • Очиститель для молоч.системы автоматич.кофемашин Melitta PERFECT CLEAN 1500729 - фото 1
  • Очиститель для молоч.системы автоматич.кофемашин Melitta PERFECT CLEAN 1500729 - фото 2
Очиститель для молоч.системы автоматич.кофемашин Melitta PERFECT CLEAN 1500729 - фото 1
Очиститель для молоч.системы автоматич.кофемашин Melitta PERFECT CLEAN 1500729 - фото 2
640 руб. 
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Артикул: 47069
В наличии
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БрендMelitta
Тип товара

Очиститель Melitta Perfect Clean 1500729 предназначен для обслуживания автоматических кофемашин. Жидкое вещество активно воздействует на осадок в молочной системе кофемашин, расщепляя и полностью удаляя его. Гарантируется кристалльная чистота всех элементов системы. Очиститель Melitta Perfect Clean 1500729 эффективно удаляется в процессе промывки и не повреждает детали кофемашины.

Особенности:

  • Объем 250 мл;
  • Эффективное удаление молочных остатков;
  • Бережное отношение к поверхности молочной системы кофемашины;
  • Срок хранения 12 месяцев.

Комплектация:

  • Очиститель Melitta Perfect Clean 1500729;
  • Пластиковая бутыль;
  • Винтовая крышка.


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Самовывоз невозможен
Очиститель Melitta Perfect Clean 1500729 (250 мл) - стоимость товара 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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