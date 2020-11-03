Газонокосилка бензиновая Huter GLM-4.0G

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 414 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Газонокосилка бензиновая
|Высота, см
|75
|Длина, см
|65
|Максимальная высота скашивания
|6.5 см
|Минимальная высота скашивания
|3.5 см
|Мощность топливного двигателя
|4 л.с.
|Объем топливного двигателя
|170 куб. см
|Объём топливного бака, л
|1.5
|Ширина скашивания
|51 см
|Ширина, см
|47
|Травосборник в комплекте
|нет
|Вес, кг
|25.4
|Регулировка высоты скашивания
|есть
|Самоходная
|нет
|Функция мульчирования
|нет
|Число тактов работы топливного двигателя
|4
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