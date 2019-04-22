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Главная Портативная техника Наушники Samsung Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black

Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black

(4)
Артикул: 45266
  • Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black - фото 1
  • Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black - фото 2
  • Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black - фото 3
Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black - фото 1
Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black - фото 2
Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black - фото 3
890 руб. 
1 390 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 45266
В наличии
Рейтинг:

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Официальная гарантия производителя — 1 год
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БрендSamsung
Тип товараНаушники
Микрофонесть
Конструкциявнутриканальные
Отсоединяемый кабельнет
Система активного шумоподавлениянет
Поддержка Apt-Xнет
Цветчерный
Диапазон воспроизводимых частот, Гц20-20000
Длина кабеля1.2 м
Разъём наушниковmini-jack 3.5мм
вкладыши. Диапазон воспроизводимых частот - 20 - 20000 Гц, стерео, вес - 13 г


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Рейтинг: 5 на основе 4 отзывов
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22.04.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
-качество звука (За такую цену очень достойно , air pods рядом не стояли ) -громкость хорошая -мягкий приятный басс -Нет посторонних звуков шипение ,хрипение и тд ... -очень удобно сидит в любом ухе

Недостатки:
Внешний вид, по цвету как китайские наушники . При высокой мощности (усилитель ) чуть проваливается высокие частоты , но это проблема всех однополсных динамиков .

Комментарий:
К покупке рекомендую .Товар не то что оправдал ожидание , Он хи превзошел многократно. За такую цену , я не думал найти что-то подобное .


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Отличный звук, хорошая цена. Удобно носить.

Недостатки:
Потерял одну накладку на наушник. Надо аккуратнее быть.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
-Звук
-Количество насадок.Можно подобрать под свое ухо
-Удобно останавливать трек,менять громкость.

Недостатки:
-Легко потерять насадку.Цепляется за карман,падает и ищи теперь.

Комментарий:
Со мной уже 9 месяцев.Живы,здоровы.
Я криворукий или нет, но сломалась кнопка для уменьшения звука.


13.05.2018
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Замечательные наушники. Звук прекрасный ,объёмный с приятными басами. Удобная форма вкладыша. Пользуюсь этим чудом 5 месяцев - как новые. Просто пользоваться нужно аккуратно ,резко не дёргать , стараться чтобы не путались(лично я кладу их в сторублёвый чехол). Сборка качественная . При беге и ходьбе не выпадают, за это огромный плюс.

Недостатки:
Недостатков за почти пол года не нашёл

Комментарий:
В общем , наушники на все 5 звёзд ,советую

Самовывоз невозможен
Гарнитура проводная Samsung EO-EG920L In-Ear-Fit Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 890 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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