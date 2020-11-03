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Ящик со съёмным органайзером Stanley (1-97-514)

Артикул: 44834
  • Ящик для инструментов Stanley 1-97-514 - фото 1
  • Ящик для инструментов Stanley 1-97-514 - фото 2
  • Ящик для инструментов Stanley 1-97-514 - фото 3
Ящик для инструментов Stanley 1-97-514 - фото 1
Ящик для инструментов Stanley 1-97-514 - фото 2
Ящик для инструментов Stanley 1-97-514 - фото 3
4 080 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 44834
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStanley
Тип товараЯщик для инструментов
Материалпластик
Длина, см32.3
Высота, см67
Ширина, см25.1
Вес, кг4.9
Материал изготовления - пластик, максимальная нагрузка - 18 кг


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Самовывоз невозможен
Ящик со съёмным органайзером Stanley (1-97-514) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4080 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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