Увлажнитель Philips Hu4707/13

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Philips
|Тип товара
|Увлажнитель воздуха
|Емкость резервуара для воды
|1.3 л
|Индикация
|низкого уровня воды
|Потребляемая мощность
|14 Вт
|Продолжительность работы
|8 ч
|Расход воды
|150 мл/ч
|Регулировка скорости работы
|есть
|Функция ароматизации
|нет
|Размеры, см
|30x19x16
|Регулировка направления увлажнения
|нет
|Вес, кг
|1.36
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв