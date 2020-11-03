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Вентилятор для процессора Zalman CNPS10X Performa

Артикул: 41018
Вентилятор Zalman 10X Performa Soc-775;1155;1366;AM2;AM3;FM1 PWM
2 910 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 41018
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZalman
Тип товараВентилятор для процессора
SocketAM3+
СовместимостьCeleron D
Наличие тепловых трубокесть
Регулятор оборотовесть
СовместимостьIntel Core i7 Extreme
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3
СовместимостьIntel Core 2 Extreme/Quad/Duo
СовместимостьPentium Dual Core
СовместимостьPentium D/4
СовместимостьAMD Phenom II
SocketS775
СовместимостьAthlon II
СовместимостьPhenom
СовместимостьOpteron
СовместимостьAthlon X2/FX
СовместимостьAthlon
СовместимостьSempron
Уровень шума17 - 36 дБ
Назначениедля процессора
Ширина, см13.2
Материал радиаторамедь
SocketS1155
SocketAM2
SocketS754
SocketS939
SocketS940
SocketAM3
SocketFM1
SocketS1150
SocketS1156
Материал радиатораалюминий
SocketS1356
SocketS1366
Вес, кг0.74
Диаметр вентилятора, мм120
Длина, см10
Высота, см15.2
ПроизводствоКитай
Тип коннектора4-pin
Максимальная скорость вращения, об/мин2000
Минимальная скорость вращения, об/мин900
Назначениедля процессора
SocketS775, S1150/1155/S1156, S1356/S1366, AM2, AM3/AM3+
Количество тепловых трубок5
Материал радиатораалюминий+медь
Количество вентиляторов1
Размеры вентилятора (ДхШ)120x120 мм
Скорость вращения900 - 2000 об/мин
Уровень шума17 - 36 дБ
Тип подшипникаскольжения
Тип коннектора4-pin PWM
Подсветкаотсутствует
Регулятор оборотоввнутренний
Площадь рассеивания7900 кв. см
Размеры кулера (ШхВxГ)120x152x132 мм
Вес740 г
Дополнительная информациявозможность установки второго 120мм вентилятора


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Вентилятор для процессора Zalman CNPS10X Performa - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2910 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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