Привод DVD-RW Lite-On IHAS124-04/-14 черный SATA

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|Официальная гарантия производителя — 1 год
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Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Lite-On
|Тип товара
|Привод оптический
|Тип привода
|DVD RW DL
|Интерфейс
|SATA
|Тип размещения
|внутренний
|Цвет корпуса
|черный
|Скорость записи CD-R
|48x
|Скорость записи CD-RW
|32x
|Скорость записи DVD-R
|24x
|Скорость записи DVD+R
|24x
|Скорость записи DVD-RW
|6x
|Скорость записи DVD+RW
|8x
|Скорость записи DVD+R DL
|12x
|Скорость записи DVD-RAM
|12x
|Размер буфера, Мб
|2
|Время доступа CD
|150 мс
|Время доступа DVD
|160 мс
|Вес, кг
|0.65
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