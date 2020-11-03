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Главная Аксессуары Карты памяти Transcend Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend

Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend

Артикул: 3978
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
2 190 руб. 
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Артикул: 3978
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 5 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTranscend
Тип товараКарта памяти
Вес, кг0,00114
Высота, см0,33
Длина, см4,28
Объем32GB
Поддержка ReadyBoost-
Поддержка UHS-Iнет
Скорость записи15 Мб/с
Скорость чтения40 Мб/с
Ширина, см3,64
карта памяти Compact Flash, 133 x, объем 32 Гб, скорость чтения 20 Мб/с, скорость записи 18 Мб/с


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Карта памяти CompactFlash Card 32GB 133X Transcend - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 2190 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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