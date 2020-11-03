Чайник Bosch TWK3A014

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Электрочайники
|Основной цвет
|красный
|Материал корпуса
|пластик
|Подсветка
|да
|Вращение на подставке
|да
|Терморегулятор
|нет
|Объем, л
|1.7
|Прочее
|отсек для шнура
|Дополнительный цвет
|красный
|Мощность, Вт
|2400
|Заварочный чайник
|нет
|Дополнительные функции
|индикация включения, индикатор уровня воды
|Защита
|блокировка крышки, блокировка включения без воды
|Рисунок на корпусе
|нет
|Тип нагревательного элемента
|скрытый
|Покрытие нагревательного элемента
|нержавеющая сталь
|Съемная крышка
|да
|Длина сетевого шнура
|0.8 м
|Дополнительная информация
|автоотключение при снятии с подставки
|Вес, кг
|1.1
|Размеры (ВxШxГ), см
|21x24.5x15
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