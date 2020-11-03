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Большой контактный сучкорез Fiskars (L) L77 (112580)

Артикул: 38890
Большой контактный сучкорез Fiskars (L) L77 (112580)
3 190 руб. 
3 300 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 38890
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFiskars
Тип товараСучкорезы
Вес1 кг
Длина инструмента686 мм
Защитное покрытие лезвийда
Материал лезвиясталь
Материал рукоятокпластик
Назначениедля изгороди
Противоскользящее покрытие рукоятокда
Рабочий диаметр50 мм
Тип лезвийконтактные
Удлиненные рукояткида
Форма лезвийзагнутые
Сучкорез FISKARS 112580 L77 контактный

Сучкорез Fiskars с силовым приводом PowerGear создан для требовательных садоводов. Уникальный механизм PowerGear гарантирует максимальную мощность инструмента. Сучкорез снабжен увеличивающими усилие зубчатыми (некруговыми) механизмами, которые оптимально распределяют отрезное усилие, когда это необходимо.
Преимущества:
  • Рукоятки из материала FiberComp обеспечивают легкость и прочность инструмента
  • Покрытие рукояток SoftGrip обеспечивает высокий комфорт при работе
  • Запатентованная технология PowerStep позволяет садоводам отрезать ветки в 1, 2 или 3 приема, т.к. инструмент автономно выбирает опцию, соответствующую толщине ветки
  • Верхнее лезвие из высококачественной закаленной углеродистой стали для максимальной остроты
  • Антифрикционное покрытие верхнего лезвия облегчает резку и уход за инструментом
  • Контактная режущая головка из литого алюминия облегчает подрезку жесткой и сухой древесины


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Самовывоз невозможен
Большой контактный сучкорез Fiskars (L) L77 (112580) - по цене 3190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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