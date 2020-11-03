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Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC)

Артикул: 38100
  • Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 2
  • Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 3
  • Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 4
  • Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 5
  • Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 6
  • Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 7
  • Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 8
  • Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 9
Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 2
Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 3
Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 4
Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 5
Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 6
Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 7
Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 8
Газовый паяльник Dremel Versatip (F0132000JC) - фото 9
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 38100
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БрендDremel
Тип товараПаяльники
Используемый газбутан
Комплектацияпаяльник Dremel VersaTip, паяльная насадка, режущий нож, нож для горячей резки, плоская широкая нагревательная насадка, отражатель, насадка для горячего воздуха, паяльная насадка с голубым острием, губка + коробочка, инструкция по эксплуатации, жестяной чемодан для хранения
Макс. время непрерывной работы, мин90
Макс. температура горячего воздуха, °C680
Макс. температура жала, °C550
Макс. температура пламени, °C1200
Объем емкости для газа, мл17
Регулировка мощностиесть
Регулятор уровня пламениесть
Беспроводной газовый инструмент для 6 разных операций. Отличный инструмент для запаивания, расплавления, термоусадки, выжигания (пирографии), горячей резки и удаления краски. Возможность работать с 6 сменными насадками.


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