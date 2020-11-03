Bosch PWB 600 (0603B05200)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Верстак
|Ширина, мм
|550
|Длина, мм
|680
|Высота, мм
|834
|Вес, кг
|11.6
|Особенности
|максимальная нагрузка 200 кг
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