Пила дисковая Makita гипоидная 5477NB

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в рассрочку от 2 615 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Глубина пропила
|60 мм
|Диаметр диска
|185 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|1800 Вт
|Скорость вращения
|4500 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Пылесборник
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|да
|Угол наклона
|51 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Питание
|от сети
|Подключение пылесоса
|нет
|Плавный пуск
|нет
|Плавная регулировка скорости
|нет
|В кейсе
|нет
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|44.2
|Ширина, см
|18.3
|Высота, см
|25.4
|Вес, кг
|6.5
|Общие характеристики
|Тип
|дисковая
|Конструкция
|ручная
|Мощность
|1800 Вт
|Количество скоростей
|1
|Обработка
|Высота пропила
|60 мм
|Диаметр диска
|185 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Угол наклона
|51 град.
|Производительность
|Скорость вращения
|4500 об/мин
|Дополнительная информация
|Функции и возможности
|блокировка шпинделя
|Габариты (ШхВхГ)
|442x254x183 мм
|Вес
|6.5 кг
|Питание
|Длина сетевого кабеля
|2.5 м
Похожие товары
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
24.04.2019
Пришла сегодня, сделал несколько пробных распилов, ранее читал что удобно работать одной рукой, все даже лучше чем ожидал. Говорили что тяжеловата но все познается в срвнении, Рывок при старте весьма ощутимый, но если подошву сначала поставить на материал, то весьма терпимо.
Недостатки:
Общее впечатление от качество инструмента пока положительное но наклейка с параметрами и надписью сделано в Китае уже начала отклеиваться. Посмотрим что будет дальше
Комментарий:
Брал больше для бытовых нужд, работ средней тяжести. В руке лежит удобно, не скользит.