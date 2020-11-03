Торцовочная пила Bosch GTM 12 JL (0.601.B15.001)

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 10 572 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Пила торцовочная
|Скорость вращения
|3800 об/мин
|Глубина пропила
|95 мм
|Диаметр диска
|305 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|настольная
|Лазерный маркер
|есть
|Мощность
|1800 Вт
|Антивибрационная система
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Ширина пропила
|151 мм
|Фиксация шпинделя
|нет
|Угол поворота
|48 град
|Угол наклона
|45 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Плавная регулировка скорости
|нет
|Пылесборник
|есть
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|есть
|В кейсе
|нет
|Питание
|от сети
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|66
|Ширина, см
|55
|Высота, см
|40
|Вес, кг
|21
Универсальный инструмент со 100 % точностью
Характеристики:
|Производительность резания при 0°
|95 x 150 мм
|Производительность резания, угол скоса 45°
|95 x 90 мм
|Регулировка угла скоса
|48 ° Л / 48 ° П
|Регулировка угла наклона
|47 ° Л / 2 ° П
|Глубина x длина x высота
|66 x 55 x 40 см
|Частота вращения на холостом ходу
|3.800 об/мин
|Диаметр пильного диска
|305 мм
|Диам. отверстия пильного диска
|30 мм
|Вес
|21,0 кг
|Номинальная потребляемая мощность
|1.800 W