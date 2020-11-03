Автомобильная акустика Hertz DCX 690.3

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Hertz
|Тип товара
|Автоакустика
|Диапазон частот
|45 - 22000 Гц
|Импеданс
|4 Ом
|Корпус
|есть
|Материал дифузора
|целлюлоза
|Материал подвеса
|термополиуретан
|Номинальная мощность
|90 Вт
|Пиковая мощность
|180 Вт
|Чувствительность
|95 дБ
|Длина, см
|15
|Ширина, см
|23
|Высота, см
|8
|Вес, кг
|2,05
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