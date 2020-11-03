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Автомобильный усилитель 5-ти канальный Hertz HCP 5D

Артикул: 36164
Автомобильный усилитель 5-ти канальный Hertz HCP 5D
30 200 руб. 
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Артикул: 36164
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендHertz
Тип товараАвтомобильный усилитель

Великое множество талантов можно обнаружить в этом 5-канальном усилителе умеренной стоимости. Гибкость настройки разных групп каналов позволяет с помощью одного такого усилителя построить развитую аудиосистему самой разной конфигурации: фронт + тыл + сабвуфер, фронт bi-amping + сабвуфер, особо мощный фронт (мостовое включение двух пар каналов) + сабвуфер и т.д. Все каналы работают в классе D, сполна реализуя достоинства высокого КПД и малой потребляемой мощности. По соотношению цена/качество, цена/оснащение и суммарная мощность/габариты этот усилитель занимает исключительное место на рынке.

Характеристики:

  • Количество каналов 5
  • Класс усиления (для всех каналов) D
  • Мощность (4 Ома, RMS, 14,4 В, THD 1%) - 4 х 55 Вт + 1 х 160 Вт
  • Мощность (CEA-2006-A, 14,4 В, 4 Ома, THD+N ? 1%) - 4 х 50 Вт + 1 х 150 Вт
  • Мощность (2 Ома, RMS, 14,4 В, THD 1%) - 4 х 90 Вт + 1 х 280 Вт
  • Мощность, мостовое включение каналов 1-2 и 3-4 (RMS, 14,4 В, THD 1%) - 2 х 75 Вт (4 Ома) + 1 х 260 Вт (4 Ома)
  • Мощность, мостовое включение каналов 1-2 и 3-4 (RMS, 14,4 В, THD 1%) - 2 х 130 Вт (2 Ома) + 1 х 260 Вт (4 Ома)
  • Диапазон частот (каналы 1-4) 10 - 50000 Гц
  • Диапазон частот (канал 5) 10 - 500 Гц
  • Отношение сигнал/шум (1 В) 100 дБ (А-взвеш.)
  • Отношение сигнал/шум (CEA-2006-A, отн. 1 Вт на выходе) 83 дБA (каналы 1-4), 85 дБА (канал 5)
  • Коэффициент гармонических искажений (100 Гц, 4 Ома) 0,02 %
  • Демпинг-фактор (100 Гц, 4 Ома) 100 (каналы 1-4), 250 (канал 5)
  • Чувствительность входов линейного уровня (RMS) 0,6 - 5,0 В
  • Сопротивление входов линейного уровня 15 кОм
  • Чувствительность высокоуровневых входов (RMS) 1,5 - 12 В
  • Сопротивление высокоуровневых входов 47 Ом
  • Кроссовер, каналы 1-2 отключаемый, ФВЧ 50 - 5000 Гц, 12 дБ/окт
  • Кроссовер, каналы 3-4 "отключаемый,
  • ФВЧ 50 - 5000 Гц, 12 дБ/окт,
  • ПФ (ФВЧ 50 - 500 Гц, ФНЧ 50 - 5000 Гц), 12 дБ/окт"
  • Кроссовер, канал 5 неотключаемый, ФНЧ 50 - 500 Гц, 24 дБ/окт
  • ФИНЧ (subsonic), канал 5 отключаемый, 25 Гц, 24 дБ/окт
  • Схема подъема баса, канал 5 0…+12 дБ, 50 Гц
  • Диапазон регулировки уровня громкости с пульта ДУ (канал 5) -50…+6 дБ
  • Габаритные размеры (Д х Ш х В) 345 x 190 x 50 мм
  • Масса 2,61 кг

 



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Автомобильный усилитель 5-ти канальный Hertz HCP 5D - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 30200 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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