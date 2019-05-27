8(800)505-43-75
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Электрогенератор Huter HT950A

(1)
Артикул: 35823
Электрогенератор Huter HT950A
8 590 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

7 920 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 117 КэтКоинов
Артикул: 35823
В наличии
Рейтинг:

Читать отзывы
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендHuter
Тип товараЭлектрогенератор бензиновый
Вольтметресть
Время автономной работы4 ч
Выход 12 Внет
Глушительесть
Защита от перегрузокесть
Максимальная мощность950 Вт
Сила тока5 А
Уровень шума57 дБ
Число розеток 220 В1
Число фаз1 (220 вольт)
Вес, кг20 кг
Бензиновый генератор, однофазный (220 вольт), мощность 650 Вт, максимальная 950 Вт, выход 12 В, запуск ручной, двигатель Huter HT950 1E45F, вес 20 кг


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
Оставить отзыв


27.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Расход - на полном баке поработал с 21 до 4. Работал телевизор вентилятор маленький и 2-3 лампы Вес и габариты легко перевозить и грузить в багажник

Недостатки:
На мой взгляд хлипкая веревка от механизма завода, возможно быстро порвется. За эту цену пока жаловаться не на что

Самовывоз невозможен
Электрогенератор Huter HT950A - купить по цене 8590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...