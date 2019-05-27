Электрогенератор Huter HT950A

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Huter
|Тип товара
|Электрогенератор бензиновый
|Вольтметр
|есть
|Время автономной работы
|4 ч
|Выход 12 В
|нет
|Глушитель
|есть
|Защита от перегрузок
|есть
|Максимальная мощность
|950 Вт
|Сила тока
|5 А
|Уровень шума
|57 дБ
|Число розеток 220 В
|1
|Число фаз
|1 (220 вольт)
|Вес, кг
|20 кг
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27.05.2019
Расход - на полном баке поработал с 21 до 4. Работал телевизор вентилятор маленький и 2-3 лампы Вес и габариты легко перевозить и грузить в багажник
Недостатки:
На мой взгляд хлипкая веревка от механизма завода, возможно быстро порвется. За эту цену пока жаловаться не на что