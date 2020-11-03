Тепловая пушка электрическая Ресанта ТЭП-9000

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Тепловая пушка
|Варианты монтажа
|напольный
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|есть
|Вес, кг
|12
|Высота, см
|59
|Длина, см
|41
|Максимальный воздухообмен
|820 куб.м/ч
|Мощность обогрева
|9000 Вт
|Напряжение
|380 В
|Регулировка мощности
|есть
|Таймер
|нет
|Термостат
|есть
|Тип нагревательного элемента
|ТЭН
|Управление
|механическое
|Уровни мощности
|9000/4500 Вт
|Ширина, см
|42
Пушка тепловая электрическая ТЭП-9000 предназначена для вентиляции и обогрева производственных, общественных и вспомогательных помещений. Рабочее положение пушки — установка на полу. Тепловые пушки могут эксплуатироваться в районах с умеренным и холодным климатом в помещениях с температурой от минус 10 до плюс 40°С в условиях, исключающих попадание на него капель и брызг, а также атмосферных осадков.
Характеристики:
Напряжение, В
380
Частота сети, Гц
50
Номинальная мощность, Вт:
режим 1
режим 2
режим 3
50*
4500
9000
Номинальный ток, А
13,6
Масса, кг
12,1