Тепловая пушка дизельная Ресанта ТДП-30000

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 3 282 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Тепловая пушка
|Варианты монтажа
|напольная установка
|Вентилятор
|есть
|Вентиляция без нагрева
|нет
|Вес, кг
|25
|Высота, см
|52
|Длина, см
|87
|Максимальный воздухообмен
|752 куб. м./час
|Мощность обогрева
|30000 Вт
|Напряжение
|220 В
|Регулировка мощности
|нет
|Таймер
|нет
|Термостат
|нет
|Тип нагревательного элемента
|газовый
|Управление
|механическое
|Ширина, см
|47
|Производитель
|РЕСАНТА
|Модель
|ТДП-30000
|Тип
|тепловая пушка
|Форм-фактор
|напольн.
|Cпособ установки
|горизонтально
|Тип управления
|механическое управление
|Тип нагрева
|с прямым нагревом
|Производительность
|752 куб.м/час
|Топливо
|дизельное топливо, керосин • 24 литра
|Расход, л/час
|2.2
|Мощность
|30 КВт
|Время работы
|9 ч (в среднем)
|Электропитание
|встроен. адаптер питания 220 1 -фазная сеть
|Размеры (Ш*В*Г), вес
|47 x 52 x 87 см, 25.2 кг
|Размеры, вес (брутто)
|28.2 кг
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