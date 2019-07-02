Сварочный аппарат инверторный Ресанта САИ 190ПРОФ

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|Бренд
|Ресанта
|Тип товара
|Сварочный аппарат инверторный
|Продолжительность включения при максимальном токе
|70%
|Рекомендуемая мощность генератора
|4.60 кВт
|Степень защиты
|IP21
|Температурный диапазон работы
|от 40°C до -10°C
|Тип выходного тока
|постоянный
|Типы сварки
|ручная дуговая (MMA)
|Форсаж дуги
|есть
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02.07.2019
Хорошая сварка ребята советую