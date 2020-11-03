Сварочный аппарат инверторный WMI-200 Energolux

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|Бренд
|Energolux
|Тип товара
|Сварочный инвертор
|Тип
|инвертор
|Max сила тока
|200 A
|Min сила тока
|10 A
|Напряжение
|220 В
|Min диаметр электрода
|1.6 мм
|Max диаметр электрода
|5.0 мм
|ПВ на максимальном токе
|70 %
|Ручная дуговая сварка (ММА)
|да
|Количество постов
|1
|Напряжение холостого хода
|80 В
|Использование
|бытовое
|Упаковка
|картон
|Комплектация
|кабель с электродержателем, кабель с клеммой заземления
|Вес нетто
|4.5 кг