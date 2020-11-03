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Маска сварочная Quattro Elementi DELTA Хамелеон (037-435)

Артикул: 34821
Маска сварочная QE ( Ergus ) DELTA Хамелеон (видимая обл. 100 x 40 mm, без регулировки)
1 480 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 34821
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендQuattro Elementi
Тип товараСварочная маска
Автоматическое включениеда
Максимальная степень затемненности11 DIN
Минимальная степень затемненности11 DIN
Вес, кг0,495
Высота экрана100
Ширина экрана40
Предназначена для защиты глаз и лица при проведении сварочных работ. Маска имеет видимую область 100х40 мм с фиксированной степенью затемнения DIN 11. Время реакции: 1/10000 сек.
 



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Самовывоз невозможен
Маска сварочная Quattro Elementi DELTA Хамелеон (037-435) - по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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