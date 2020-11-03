Зарядное устройство Quattro Elementi BC 12M (770-094)

Зарядное устройство Quattro Elementi (Ergus) BC 12M - недорогое и надежное зарядное устройство для частного и полупрофессионального использования. Данный прибор предназначен для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Зарядное устройство Quattro Elementi (Ergus) BC 12M имеет изолированные зажимы для подключения к клеммам аккумулятора.

Особенности:

- Медная обмотка трансформатора;

- Металлический корпус;

- Изолированные зажимы;

- Встроенный амперметр;

- Защита от перегрузки;

- Защита от короткого замыкания и неправильной полярности.

Применение:

- Для зарядки аккумулятора.

Комплектация:

- Зарядное устройство;

- Руководство пользователя.