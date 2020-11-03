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Электропила дисковая Bosch PKS 16 Multi (06033B3020)

Артикул: 33807
Электропила дисковая Bosch PKS 16 Multi (06033B3020)
11 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 33807
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БрендBosch
Тип товараПила циркулярная
Глубина пропила16 мм
Диаметр диска65 мм
Диаметр посадочного отверстия15 мм
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Мощность400 Вт
Скорость вращения6400 об/мин
Антивибрационная системанет
Подключение пылесосаесть
Электронная защита от перегрузокнет
Фиксация шпинделяда
Тормоз двигателянет
Состояние товарановый
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
В кейседа
Количество скоростей работы1
Электронная регулировка частоты вращениянет
Длина, см35
Ширина, см28
Высота, см17
Вес, кг1.9
дисковая, ручная, вес - 1.9 кг


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