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Угловая шлифмашина Makita GA5030

(1)
Артикул: 33636
Угловая шлифмашина Makita GA5030
4 530 руб. 
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+ 83 КэтКоинов
Артикул: 33636
В наличии
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Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараШлифмашина угловая
Мощность720 Вт
Тормоз двигателянет
Диаметр диска125 мм
Диаметр посадочного отверстия22.2 мм
Дополнительная рукояткаесть
Макс. частота вращения диска11000 об/мин
Блокировка кнопки включенияда
Регулировка частоты вращениянет
Пылесборникнет
Питаниеот сети
Защита от перегрузокнет
В кейсенет
Фиксация шпинделянет
Длина, см35
Ширина, см12
Высота, см14
Вес, кг1.4
Угловая шлифмашина мощность 720 Вт частота вращения диска до 11000 об/мин диаметр диска до 125 мм вес: 1.4 кг


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Рейтинг: 5 на основе 1 отзывов
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19.05.2020
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
Удобная, выносливая

Недостатки:
нет

Комментарий:
Давно уже используем на своем производстве только Makita. Именно эту модель для зачистки сварных швов. Пашет без выходных

Самовывоз невозможен
Угловая шлифмашина Makita GA5030 - по цене 4530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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