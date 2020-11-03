Электропила дисковая Makita 5903RK

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|Этот товар можно купить в рассрочку от 4 429 руб./месяц
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Makita
|Тип товара
|Пила циркулярная
|Глубина пропила
|85 мм
|Диаметр диска
|235 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Конструкция
|ручная
|Лазерный маркер
|нет
|Мощность
|2000 Вт
|Скорость вращения
|4500 об/мин
|Антивибрационная система
|нет
|Пылесборник
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Угол наклона
|45 град
|Тормоз двигателя
|нет
|Состояние товара
|новый
|Питание
|от сети
|Подключение пылесоса
|есть
|Плавный пуск
|есть
|Плавная регулировка скорости
|нет
|В кейсе
|да
|Количество скоростей работы
|1
|Электронная регулировка частоты вращения
|нет
|Длина, см
|44
|Ширина, см
|33
|Высота, см
|36
|Вес, кг
|7.6
|Общие характеристики
|Тип
|дисковая
|Конструкция
|ручная
|Мощность
|2000 Вт
|Количество скоростей
|1
|Обработка
|Высота пропила
|85 мм
|Диаметр диска
|235 мм
|Диаметр посадочного отверстия
|30 мм
|Угол наклона
|45 град.
|Производительность
|Скорость вращения
|4500 об/мин
|Дополнительная информация
|Функции и возможности
|плавный пуск, подключение пылесоса
|Комплект поставки
|кейс
|Вес
|7.6 кг
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