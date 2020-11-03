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Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон

Артикул: 33216
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 1
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 2
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 3
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 4
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 5
  • Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 6
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 1
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 2
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 3
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 4
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 5
Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - фото 6
1 710 руб. 
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+ 51 КэтКоинов
Артикул: 33216
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Бренд
Тип товара
  • Диагональ экрана 22″ – 47″
  • Нагрузка 30 кг
  • Крепежные отверстия 200х100 мм, 200х200 мм
  • Угол наклона –19⁰, +22⁰
  • Расстояние от стены 60 мм


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Кронштейн Holder LCD-T2611-B черный 22-47 макс.30кг настенный наклон - стоимость товара 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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