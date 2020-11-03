|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Street Storm
|Тип товара
|Видеорегистраторы
|Угол обзора
|170°
|Возможность записи события в отдельный файл
|есть
|Режим записи
|циклическая
|Наличие экрана
|есть
|Наличие радар детектора
|нет
|Наличие ГЛОНАСС
|нет
|Наличие GPS
|да
|Максимальное разрешение видеозаписи
|2304x1296
|Конструкция
|держателем на лобовое стекло
|Кол-во камер
|1
|Длительность разрыва записи
|2-3 сек.
|Диагональ экрана, дюйм
|1.5
|Датчик удара (G-сенсор)
|есть
|Наличие встроенного микрофона
|нет
|Состояние товара
|новый
|Длина, см
|9.6
|Высота, см
|4.2
|Вес, кг
|0.083
Видеорегистратор Street Storm CVR-A7510-G v.3 представляет собой высокотехнологичный прибор для видеонаблюдения внутри и снаружи автомобиля. Благодаря современной матрице OmniVision OV4689 с разрешением 4 Мп, мощному процессору Ambarella A7LA50D и объективу с пятью стеклянными линзами и инфракрасным фильтром изображение отличается высоким качеством. Благодаря режиму HDR качество съемки не страдает в темное время суток или, наоборот, при попадании в объектив ярких прямых лучей света. Видеорегистратор Street Storm CVR-A7510-G v.3 имеет G-сенсор, защищающий видеофайлы от стирания во время резких движений автомобиля, и GPS-модуль, определяющий скорость движения и местоположение автотранспорта.
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв