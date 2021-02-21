Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Душевая штанга Lemark LM8072C

Артикул: 314831
  • Душевая штанга Lemark LM8072C - фото 1
  • Душевая штанга Lemark LM8072C - фото 2
Душевая штанга Lemark LM8072C - фото 1
Душевая штанга Lemark LM8072C - фото 2
4 396 руб. 

trending_down Уронить цену
Вы можете купить этот товар дешевле. Укажите свой e-mail и подпишитесь на нашу рассылку, цена на товар автоматически снизится:

3 990 руб. 

E-mail


Отправляя свои данные, вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

или получить скидку просто так
Купить
+ 83 КэтКоинов
Артикул: 314831
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Поделиться:
БрендLemark
Тип товараДушевой гарнитур
Наличие мыльницыда
Наличие полочкинет
Наличие крючканет
Высота душевой штанги76 см
Душевой комплект Lemark LM8072C для душа. Стойка для душа, высота – 760 мм. 3-функциональная лейка ?160 мм. Режимы: распыление, комфорт, массаж. Регулируемое по высоте крепление для лейки. Душевой шланг 1,5 м (стальной, оплетка с двойным загибом). Регулируемая по высоте мыльница


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Душевая штанга Lemark LM8072C - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4396 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...