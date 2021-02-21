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Смеситель для ванны Vidima BA129AA

Артикул: 314814
  • Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото 1
  • Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото 2
  • Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото 3
  • Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото 4
Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото 1
Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото 2
Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото 3
Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото 4
7 790 руб. 
Купить
+ 79 КэтКоинов
Артикул: 314814
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендVidima
Тип товараСмесители для ванны
Аэратор в комплектеесть
Монтажнастенный
Форма изливатрадиционный
Удлинненый изливда
Термостатнет
Поворотный изливда
Переключатель на фильтрнет
Встраиваемыйнет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машинунет
Кол-во монтажных отверстий2
Запорный клапанкерамический картридж
Длина излива384 мм
Держатель для душа в комплектеесть
Выдвижной изливнет
Эко-режимнет
Материал корпусалатунь
Особенностижесткая подводка
Подсветканет
Ручной душ (лейка) в комплектеесть
Страна бренда Болгария
Тип управлениядвухзахватный
Цветхром
Длина, см39.6
Материал изготовления корпуса - латунь, жесткая подводка. Способ монтажа - настенный


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Самовывоз невозможен
Смеситель для ванны Vidima BA129AA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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