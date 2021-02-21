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Лейка для душа Lemark LM8021C, 5-функциональная

Артикул: 314787
Лейка для душа Lemark LM8021C, 5-функциональная
1 495 руб. 

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Артикул: 314787
В наличии
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БрендLemark
Тип товараДушевая лейка (ручная)
Диаметр лейки10 см
Кол-во режимов лейки5
Переключение режимовповоротное
Материалпластик
Подсветканет
Стильклассика
Страна бренда Чехия
Формакруг
Цветхром
Предназначена для рассеивания душевого потока. Выполнена из качественных износостойких материалов. Эргономичный дизайн.


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Лейка для душа Lemark LM8021C, 5-функциональная - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1495 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформите покупку через корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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