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Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX

Артикул: 314389
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  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 2
  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 3
  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 4
  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 5
  • Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 6
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 1
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 2
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 3
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 4
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 5
Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото 6
16 860 руб. 
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+ 437 КэтКоинов
Артикул: 314389
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендGreenBean
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт100
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура5200К
Размеры, см32x17х8
Вес, кг3,7
Осветитель GreenBean StudioLight 100 LED DMX – светодиодная панель с мощностью 100 Вт и цветовой температурой 5200±200 K, которая может настраиваться с пульта управления по протоколу DMX-512. Светодиодный осветитель со съемными металлическими шторками и рассеивающим фильтром предназначен для использования как мощный источник постоянного света, в том числе импульсного, на съемочной площадке или сцене. Источники постоянного света – 288 сверхъярких светодиода с цветовой температурой 5200±200 K и высоким уровнем цветопередачи CRI&gt; 90. Светодиодные осветители надежны и экономичны – прослужат долго и потребляют мало электроэнергии. Световая поверхность размером 310 x 150 мм закрыта рассеивающим фильтром. Выбор режимов освещения осуществляется при помощи 4-х кнопок на панели управления. Текущие значения параметров отображаются на четырехзначном цифровом дисплее с подсветкой размером 50х20 мм. Выбор каналов осуществляется от 1 до 512. Яркость прибора регулируется плавно от 0 до 100% в режиме «постоянного света». В режиме «стробоскоп» осветитель выдает импульсы света с регулируемой частотой и яркостью. К корпусу осветителя на четырех винтовых соединениях каждая прикреплены четыре металлические шторки, которые помогают ограничить световой поток для получения световых акцентов или избежать засветки объектива камеры. Шторки можно снять, открутив винты. Благодаря тому, что мощный вентилятор практически бесшумно охлаждает устройство, осветитель подходит для длительной видеосъемки даже во время записи звука. Теплоотводящие ребра сверху и снизу металлического корпуса и ряды перфорации по бокам помогают ему в этом. Осветитель устанавливается на стойку со шпиготом 5/8“(в комплект не входит) при помощи металлического кронштейна-лиры вертикальном или горизонтальном положении. Угол наклона осветителя регулируется бесступенчато, а выбранное положение надежно фиксируется двумя металлическими винтами-фиксаторами с большими рукоятками. Для экономии места при транспортировке кронштейн-лира снимается, а присоединяется к корпусу закручиванием фиксирующих винтов.


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Осветитель светодиодный GreenBean StudioLight 100 LED DMX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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