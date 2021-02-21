Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама

GreenBean Vest Arm 05 для стедикама представляет собой закрепленный на плечах и поясе видеооператора жилет, оснащенный съемной шарнирной металлической «рукой» для поддержки электронного стабилизатора с камерой типа DSLR (общим весом до 5 кг). Этот легкий универсальный жилет подойдет для работы свадебных видеографов, съёмки репортажей, мероприятий и рекламных роликов. Жилет и пружинный рычаг перераспределяет вес камеры и стедикама с рук на тело и бедра оператора. Оператор может продолжительное время ходить, бегать, подниматься по лестнице и совершать другие маневры при съемке. Пружинный компенсатор руки поглощает нежелательные вертикальные перемещения камеры, вызванные движением или усталостью рук, уменьшает эффект «дрожащей картинки». Каркасные детали жилета и шарнирной руки выполнены из легкого алюминиевого сплава – вес всей конструкции 4 кг. Мягкие поролоновые подкладки на спине и плечах обеспечивают комфортную работу во время съемки. «Дышащая» сетчатая ткань хорошо пропускает воздух – в жилете не будет жарко работать летом. Размер жилета М–XХL (средний – очень большой). С помощью широкого пояса с застежкой и липучками, а также затяжных ремней с регулировкой по высоте, жилет настраивается «под себя» и для мужчин, и для женщин «с формами». Жилет плотно сидит на теле и исключает дополнительные вибрации камеры при движении, его подгонка занимает пару минут. Двухсекционная шарнирная рука с двумя демпфирующими пружинными компенсаторами делает движения плавными, а работу с камерой комфортной, что особенно важно при динамичной съемке. Натяжение пружины компенсатора в каждой секции регулируется прижимными винтами с переставными ручками. Ручки-винты позволяют установить и руку на нужную высоту (съемка с верхнего и нижнего ракурсов) и настроить систему для работы с выбранным весом установленного оборудования (усилие пружины регулируется так, чтобы соответствовать весу камеры). Ручки-винты эргономичны, расположены в доступном месте, и дают возможность перенастроить руку прямо во время съемки. Две секции руки обеспечивают большой ход для горизонтального или вертикального панорамирования, а также позволяют максимально приблизить стедикам к телу оператора. Благодаря компактным размерам шарнирной руки, общая длина которой 56 см, вы сможете снимать в условиях нехватки пространства и в узких помещениях. Шарнирная рука прикрепляется к регулируемой по высоте площадке на передней части жилета при помощи быстросъемного крепления. Шарнирную руку можно переставить выше или ниже, чтобы выбрать нужную точку съемки и сбалансировать нагрузку, зафиксировав выбранное положение винтом на площадке жилета. Стедикам устанавливается на регулируемую площадку стакана руки и фиксируется винтом. Установочное место универсально и регулируется от 30-55 мм, при этом высота установки стабилизатора может меняться в пределах 90 мм. Подходит, например, для стедикама GreenBean iStab 4PRO. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки устройства. Вес комплекта с сумкой 4.4 кг.