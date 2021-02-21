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Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама

Артикул: 314348
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  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 2
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  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 5
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 6
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 7
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 8
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 9
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 10
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 11
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 12
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 13
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 14
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 15
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 16
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 17
  • Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 18
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 1
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 2
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 3
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 4
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 5
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 6
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 7
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 8
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 9
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 10
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 11
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 12
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 13
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 14
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 15
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 16
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 17
Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - фото 18
29 982 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 314348
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендGreenBean
Тип товараЖилет операторский
Вес2.2 кг
Нагрузкадо 5 кг
Размеры, см48х40х14
GreenBean Vest Arm 05 для стедикама представляет собой закрепленный на плечах и поясе видеооператора жилет, оснащенный съемной шарнирной металлической «рукой» для поддержки электронного стабилизатора с камерой типа DSLR (общим весом до 5 кг). Этот легкий универсальный жилет подойдет для работы свадебных видеографов, съёмки репортажей, мероприятий и рекламных роликов. Жилет и пружинный рычаг перераспределяет вес камеры и стедикама с рук на тело и бедра оператора. Оператор может продолжительное время ходить, бегать, подниматься по лестнице и совершать другие маневры при съемке. Пружинный компенсатор руки поглощает нежелательные вертикальные перемещения камеры, вызванные движением или усталостью рук, уменьшает эффект «дрожащей картинки». Каркасные детали жилета и шарнирной руки выполнены из легкого алюминиевого сплава – вес всей конструкции 4 кг. Мягкие поролоновые подкладки на спине и плечах обеспечивают комфортную работу во время съемки. «Дышащая» сетчатая ткань хорошо пропускает воздух – в жилете не будет жарко работать летом. Размер жилета М–XХL (средний – очень большой). С помощью широкого пояса с застежкой и липучками, а также затяжных ремней с регулировкой по высоте, жилет настраивается «под себя» и для мужчин, и для женщин «с формами». Жилет плотно сидит на теле и исключает дополнительные вибрации камеры при движении, его подгонка занимает пару минут. Двухсекционная шарнирная рука с двумя демпфирующими пружинными компенсаторами делает движения плавными, а работу с камерой комфортной, что особенно важно при динамичной съемке. Натяжение пружины компенсатора в каждой секции регулируется прижимными винтами с переставными ручками. Ручки-винты позволяют установить и руку на нужную высоту (съемка с верхнего и нижнего ракурсов) и настроить систему для работы с выбранным весом установленного оборудования (усилие пружины регулируется так, чтобы соответствовать весу камеры). Ручки-винты эргономичны, расположены в доступном месте, и дают возможность перенастроить руку прямо во время съемки. Две секции руки обеспечивают большой ход для горизонтального или вертикального панорамирования, а также позволяют максимально приблизить стедикам к телу оператора. Благодаря компактным размерам шарнирной руки, общая длина которой 56 см, вы сможете снимать в условиях нехватки пространства и в узких помещениях. Шарнирная рука прикрепляется к регулируемой по высоте площадке на передней части жилета при помощи быстросъемного крепления. Шарнирную руку можно переставить выше или ниже, чтобы выбрать нужную точку съемки и сбалансировать нагрузку, зафиксировав выбранное положение винтом на площадке жилета. Стедикам устанавливается на регулируемую площадку стакана руки и фиксируется винтом. Установочное место универсально и регулируется от 30-55 мм, при этом высота установки стабилизатора может меняться в пределах 90 мм. Подходит, например, для стедикама GreenBean iStab 4PRO. В комплект входит сумка для хранения и транспортировки устройства. Вес комплекта с сумкой 4.4 кг.


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Жилет операторский GreenBean Vest Arm 05 для стедикама - этот товар вы можете купить по цене 29982 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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