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Микро препараты Микромед 36 обр.

Артикул: 314345
  • Микро препараты Микромед 36 обр. - фото 1
  • Микро препараты Микромед 36 обр. - фото 2
Микро препараты Микромед 36 обр. - фото 1
Микро препараты Микромед 36 обр. - фото 2
1 490 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 314345
В наличии
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БрендМикромед
Тип товараНабор микропрепаратов
Особенности12 стекол, по 3 микропрепарата на каждом
Набор готовых препаратов для проведения исследований на учебном биологическом микроскопе проходящего света. Для дошкольного и младшего школьного возраста. Набор состоит из 12 стекол. На каждом стекле по 3 микропрепарата. Микропрепараты безопасны для ребенка - стекла запаяны в пленку. В составе набора есть срезы растений, насекомых, водорослей, например, стебель липы, образец эпителия, гриб плесени, сосновая хвоя, колючки, ворсинки ягоды, губчатое вещество, лист боба, стебель подсолнечника, головка комара, личинка тутового шелкопряда, крыло стрекозы, крыло бабочки, тля, муравей, перо, крыло пчелы, лапка пчелы.


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Микро препараты Микромед 36 обр. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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