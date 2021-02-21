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Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый

Артикул: 314140
  • Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый - фото 1
  • Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый - фото 2
  • Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый - фото 3
Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый - фото 1
Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый - фото 2
Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый - фото 3
18 850 руб. 
23 190 руб. 
Купить
+ 156 КэтКоинов
Артикул: 314140
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендTefal
Тип товараПылесосы
Основной цветсерый
Дополнительный цветчерный
Тип уборкисухая
Тип пылесборникамешок
Емкость пылесборника4.5 л
Потребляемая мощность, Вт550
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ75
Функции и особенностииндикатор заполнения пылесборника, регулятор мощности на корпусе
Комплектациянасадки: пол/ковер, паркетная, для мебели
Длина сетевого шнура6.2 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Пылесос X-Trem Power показывает высокую производительность и максимальную эффективность уборки на любом типе покрытия, подтвержденную классом эффективности 3А+АА. Мощная высокоэффективная насадка быстро и тщательно удаляет пыль, грязь и жидкости на любом типе покрытия. Усовершенствованная технология двухуровневой фильтрации воздуха удерживает &amp;gt;99,98% всасываемой пыли. Благодаря увеличенной вместимости XL (4,5 л) даже длительная уборка в больших помещениях будет комфортной – замена пылесборника Hygiene+ происходит редко и без случайного выброса пыли. Пылесос X-Trem Power готов принять любой вызов и гарантировать идеальную чистоту вашего дома.


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Самовывоз невозможен
Пылесос Tefal TW6856EA черный/серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 18850 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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