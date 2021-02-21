Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый

Артикул: 314049
  • Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото 1
  • Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото 2
  • Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото 3
  • Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото 4
Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото 1
Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото 2
Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото 3
Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото 4
16 120 руб. 
21 111 руб. 
Купить
+ 131 КэтКоинов
Артикул: 314049
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
Поделиться:
БрендiBoto
Тип товара
Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Робот-пылесос iBoto Smart X610G Aqua серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 16120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...