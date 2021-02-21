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Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий

Артикул: 314047
  • Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - фото 1
  • Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - фото 2
  • Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - фото 3
  • Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - фото 4
Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - фото 1
Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - фото 2
Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - фото 3
Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - фото 4
23 540 руб. 
29 013 руб. 
Купить
+ 155 КэтКоинов
Артикул: 314047
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
Этот товар можно купить в кредит 
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БрендTefal
Тип товараПылесосы
Основной цветсиний
Дополнительный цветчерный
Тип уборкисухая
Тип пылесборникаконтейнер
Емкость пылесборника2.5 л
Потребляемая мощность, Вт750
Труба всасываниятелескопическая
Уровень шума, дБ67
Функции и особенностиуправление мощностью на рукоятке
Комплектациянасадка пол/ковер, паркетная, для мебели, щелевая
Длина сетевого шнура8.4 м
Прочееавтоматическое сматывание шнура
Вес, кг8,4
Пылесос Silence Force 4A – это уникальное сочетание эффективности и комфорта. Безмешковый пылесос оснащен инновационной высокоэффективной насадкой P3WER GLIDE, с которой вы добьетесь чистоты класса 4АААА на любой поверхности – от твердых полов до ковров с длинным ворсом. Пылесосу присвоен высший класс качества уборки А в соответствии со стандартами маркировки энергоэффективности ЕС. Удобная ручка Ergo Comfort обеспечивает комфорт и плавность движения во время уборки. Усовершенствованная циклоническая технология позволяет пылесосу захватывать до 99,98% пыли.


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Пылесос Tefal TW7621EA черный/синий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 23540 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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