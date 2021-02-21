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Презервативы Spring Bubbles, с точечной поверхностью, латекс, 19,5 см, 9 шт

Артикул: 313852
  • Презервативы Spring Bubbles, с точечной поверхностью, латекс, 19,5 см, 9 шт - фото 1
  • Презервативы Spring Bubbles, с точечной поверхностью, латекс, 19,5 см, 9 шт - фото 2
Презервативы Spring Bubbles, с точечной поверхностью, латекс, 19,5 см, 9 шт - фото 1
Презервативы Spring Bubbles, с точечной поверхностью, латекс, 19,5 см, 9 шт - фото 2
420 руб. 
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Артикул: 313852
В наличии
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Официальная гарантия производителя
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БрендSpring
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьточечная
Штук в упаковке9
Презервативы классической формы с пупырышками для дополнительной стимуляции партнерши. Более яркие ощущения от проникновения, большее наслаждение во время интимной близости и более яркие оргастические ощущения - это SPRING Bubbles.


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Самовывоз невозможен
Презервативы Spring Bubbles, с точечной поверхностью, латекс, 19,5 см, 9 шт - купить по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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