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Презервативы Spring Aromantic, ароматизированные, латекс, 19,5 см, 3 шт

Артикул: 313782
  • Презервативы Spring Aromantic, ароматизированные, латекс, 19,5 см, 3 шт - фото 1
  • Презервативы Spring Aromantic, ароматизированные, латекс, 19,5 см, 3 шт - фото 2
Презервативы Spring Aromantic, ароматизированные, латекс, 19,5 см, 3 шт - фото 1
Презервативы Spring Aromantic, ароматизированные, латекс, 19,5 см, 3 шт - фото 2
170 руб. 
Купить
Артикул: 313782
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендSpring
Тип товараПрезервативы
Материаллатекс
Основной цветпрозрачный
Поверхностьгладкая
Штук в упаковке3
Ароматизированные презервативы SPRING Aromantic источают нежный аромат тропический фруктов, из-за которого может возникнуть непреодолимое желание заняться оральным сексом. Специально для воплощения этого желания в реальность в составе лубриканта используются исключительно безопасные для здоровья компоненты. В общем, с презервативами SPRING Aromantic можно ни в чём себе не отказывать! Оптимальная длина презервативов - 195 мм - обеспечивает больший комфорт и надёжность при использовании. Толщина презервативов - 0,06 мм - дарит максимально естественные ощущения. Необходимое количество гипоаллергенной смазки вдохновляет на эксперименты в постели. Отсутствие резинового запаха позволяет не отвлекаться от процесса. Технология No-Talc предотвращает слипание латекса не с помощью талька, а с помощью абсолютно безопасного для здоровья кукурузного крахмала.


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Самовывоз невозможен
Презервативы Spring Aromantic, ароматизированные, латекс, 19,5 см, 3 шт - стоимость товара 170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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