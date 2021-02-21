Туалетная вода с афродизиаками RUF Phero Spray для мужчин, 15 мл

Мужская туалетная вода с афродизиак RUF Phero spray — залог вашей привлекательности и притягательности! Принцип их действия естественен, как и сама природа: аромат, выделяясь в окружающую среду воздействует на подсознание человека и направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Аромат представлен в удобном формате спрея объемом 15 мл, который легко носить с собой. Запах спрея - строгий и мужественный, животный мускусный. Практичные и утонченные в искусстве создания возбуждающих ароматов производители бренда RUF значительно упростили упаковку и дизайн флакона, чтобы сделать аромат максимально доступным. Основные усилия и средства вложены в уникальные разработки парфюмерных композиций, усиливающих действие естественных феромонов человека. Сделан во Франции.