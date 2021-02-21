Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
8(800)505-43-75
Поиск по сайту
Лучшие подарки на 23 февраля со скидками!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green

Артикул: 313615
  • Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 1
  • Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 2
  • Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 3
  • Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 4
  • Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 5
Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 1
Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 2
Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 3
Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 4
Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото 5
990 руб. 
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 313615
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
БрендUzspace
Тип товараШейкер
Дополнительные функциис нескользящей вставкой, с колбой, с сеточкой
Материалтритан
Объем, мл700
Температура использованияот -10 до +96 град.
Уникальная бутылочка для воды с откидной крышкой, блокировкой случайного открывания и ремешком для удобного ношения. Для добавок предусмотрена пластиковая колба. Бутылка сделана из тритана-пищевой, безопасный, высокопрочный пластик, не содержит запаха. Можно использовать жидкости со шкалой температуры от -10 до +96 °C. Бутылочка снабжена мерной шкалой, что позволяет вам контролировать уровень потребляемой жидкости.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бутылка для воды Uzspace 5061 700ml Green - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Челябинске

8 (800) 505-43-75

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2021. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...