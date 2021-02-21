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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства RUF Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Libertin для мужчин, 50 мл

Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Libertin для мужчин, 50 мл

Артикул: 313609
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Libertin для мужчин, 50 мл - фото 1
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Libertin для мужчин, 50 мл - фото 2
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Libertin для мужчин, 50 мл - фото 1
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Libertin для мужчин, 50 мл - фото 2
1 470 руб. 
1 850 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313609
В наличии
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БрендRUF
Тип товараТуалетная вода
Ароматпарфюмерный
Объём50 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
СоставAlcohol, Aqua (water), Parfum (fragrance), Limonene, Linalool, Cinnamal, Citral, Citronellol, Eugenol, Geraniol
Страна происхожденияФранция
Форма выпускафлакон
Мужская туалетная вода с феромонами RUF Taboo Libertin – залог вашей привлекательности и притягательности, поскольку феромоны – производные мужских и женских половых гормонов. Принцип их действия естественен, как и сама природа: концентрат феромонов, выделяясь в окружающую среду и воздействуя на подсознание человека, направляет сигнал о вашей сексуальности. Все натурально, интуитивно и ненавязчиво. Карьерный рост и личная жизнь вам обеспечены, как и успех у окружающих, ведь вы интуитивно будоражите, восхищаете, притягиваете, маните. Сила аромата Taboo Libertin в его уникальной гармоничной композиции цветочных ароматов, теплых нот цитрусовых и дерева. Этот чувственный парфюм будет словно обволакивать вас чарующими ароматами в течении всего дня и очень быстро станет незаменимым оружием соблазнения. Сделан во Франции.


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Самовывоз невозможен
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Libertin для мужчин, 50 мл - по цене 1470 руб. в Челябинске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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