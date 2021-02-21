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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства RUF Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epiegle для женщин, 50 мл

Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epiegle для женщин, 50 мл

Артикул: 313593
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epiegle для женщин, 50 мл - фото 1
  • Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epiegle для женщин, 50 мл - фото 2
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epiegle для женщин, 50 мл - фото 1
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epiegle для женщин, 50 мл - фото 2
1 480 руб. 
1 880 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 313593
В наличии
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БрендRUF
Тип товараТуалетная вода
Ароматпарфюмерный
Объём50 мл
Рекомендации по применениюдля наружного применения
СоставAlcohol, Aqua (water), Parfum (fragrance), Alpha Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, Limonene, Linalool
Страна происхожденияФранция
Форма выпускафлакон
Сделанный во Франции, этот высокий утонченный и чувственный женский аромат идеален для усиления влечения партнера. Соблазнительные ноты из роз на верхней ноте, раскрываются тонким цветочным запахом с оттенками бергамота, пачули и чувственного мускуса. Благодаря высокой концентрации афродизиаков, достаточно всего несколько капель, чтобы вызвать сильнейшее сексуальное притяжение противоположного пола. Мужчины не смогут устоять! Практичные и утонченные в искусстве создания возбуждающих ароматов производители бренда RUF значительно упростили упаковку и дизайн флакона, чтобы сделать аромат максимально доступным. Основные усилия и средства вложены в уникальные разработки парфюмерных композиций, усиливающих действие естественных феромонов человека.


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Самовывоз невозможен
Туалетная вода с афродизиаками RUF Taboo Epiegle для женщин, 50 мл - по цене 1480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(800)505-43-75 в Челябинске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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