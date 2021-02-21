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Главная Товары для взрослых Интимная косметика Возбуждающие средства ORGIE Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл

Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл

Артикул: 313559
  • Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 1
  • Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 2
  • Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 3
  • Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 4
  • Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 5
  • Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 6
Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 1
Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 2
Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 3
Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 4
Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 5
Шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante, 150 мл - фото 6
1 310 руб. 
2 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 313559
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БрендORGIE
Тип товараПена для массажа
Ароматфруктовый
Объём150 мл
Рекомендации по применениюперед использованием взболтать
Составбутан (Butane), вода (Aqua), денатурированный спирт (Alcohol denat), пропан (Propane), циклопентасилоксан (Cyclopentasiloxane), изобутан (Isobutane), циклогексасилоксан (Cyclohexasiloxane), пропилгептил каприлат (Propylheptyl Caprylate), стеарет-21 (Steareth-21), парфюм (Parfum), глицерин (Glycerin), гидроксиэтилцеллюлоза (Hydroxyethylcellulose), ппг-15 стеариловый эфир (PPG-15 Stearyl Ether), имидазолидинилмочевина (Imidazolidinyl Urea), пропиленгликоль (Propylene Glycol), лецитин (Lecithin), э
Страна происхожденияПортугалия
Форма выпускафлакон
Представьте, как тысячи игривых пузырьков танцуют на вашей коже, лопаясь, словно льдинки в бокале клубничного коктейля на пляже Рио… Именно такие впечатления дарит шипучая увлажняющая пена для чувственного массажа Orgie Acqua Croccante. • С ее помощью можно превратить расслабляющий массаж в волнующую интимную игру или в эксперимент, который откроет новые ощущения, — просто встряхните баллончик и нанесите пену на себя или партнера. • Легкий, как перышко, состав мгновенно превращается в невесомую пенку с соблазнительным ароматом сочной клубники. Медленно распределите пенку по телу массажными движениями и наслаждайтесь эффектом «шипучки». Постепенно тая на коже, пузырьки в пене будут взрываться один за другим и нежно щекотать тело. • Абсолютно безопасный состав не вызывает аллергии, бережно ухаживает за кожей, увлажняя и тонизируя ее. Не требует смывания и не оставляет пятен. Испытайте неизведанное вместе с Orgie.


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