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Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см

Артикул: 313536
  • Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 1
  • Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 2
  • Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 3
  • Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 4
  • Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 5
Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 1
Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 2
Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 3
Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 4
Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - фото 5
5 480 руб. 
7 210 руб. 
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+ 68 КэтКоинов
Артикул: 313536
В наличии
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БрендTheatre by TOYFA
Тип товараТовары для БДСМ
Дополнительнообщая длина изделия 63 см
Материалкожа
СтранаКитай
ТипФлоггер
Цветбежевый/черный
Двойной флоггер с точеной лакированной ручкой. Хвосты разной жесткости с разных сторон: мягкая замша для разогрева и щадящего воздействия с одной стороы, жесткая кожа для серьезной работы с другой. Хвосты длиной 37см, ручка с удобным захватом - 26. Ласкать или наказывать этим девайсом - решение Господина.


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Самовывоз невозможен
Флоггер TOYFA Theatre двойной ,кожа,замша,63 см - стоимость товара 5480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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