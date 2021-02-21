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Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см

Артикул: 313481
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 1
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 2
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 3
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 4
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 5
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 6
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 7
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 8
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 9
  • Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 10
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 1
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 2
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 3
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 4
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 5
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 6
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 7
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 8
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 9
Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - фото 10
4 530 руб. 
6 570 руб. 
Купить
+ 70 КэтКоинов
Артикул: 313481
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя
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БрендLe Stelle
Тип товараВибраторы
Диаметр2.5 см
Длина17 см
Количество режимов7
Комплектациявибратор, сменная насадка, USB-кабель, упаковка
МатериалABS пластик/силикон
Особенностивлагостойкий, сменная насадка
Режимы работывибрация
Стимуляциявагинальной области, клитора
Тип питанияаккумулятор
Тип управлениякнопки
Цветфиолетовый
Le Stelle Perks – коллекция для тех, кто не хочет довольствоваться малым. EX1 объединяет два самых популярных вибратора в одном за счет двух сменных насадок:. 1.Сверхзвуковой клиторальный стимулятор. Гибкий отросток из нежнейшего силикона — с таким мощным мотором, что может дарить до 10 000 вибрационных волн за одну минуту. 2.Эргономичный G-Spot вибратор изогнутой формы позволит вам контролировать волны удовольствия и направлять их к самым заветным точкам. Замена насадки производится парой простых движений, а 7 вариантов вибрации, регулятор скорости и полная водонепроницаемость сделают ваши оргазмы еще ярче.


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Нереалистичный вибратор Le Stelle PERKS SERIES EX-1, Силикон, Фиолетовый, 17 см - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4530 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Челябинске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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